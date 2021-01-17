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«Зелёна-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Зелёна-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» принимал «Зелёна-Гуру».

Хозяева паркета в первой четверти завладели инициативой и к первому перерыву повели с разницей в 13 очков — 25:12. К большому перерыву минчане увеличили преимущество до 17 очков — 48:31.

В третьем игровом отрезке «Зелёна-Гуре» удалось совершить рывок в 14 очков и практически полностью нивелировать отставание, а в решающем периоде польская команда оказалась сильнее и сумела вырвать победу — 80:75.

Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Янис Берзиньш. В «Цмоки-Минск» 14 очков на счету Роберта Лоури. Дабл-дабл в составе минчан оформил Дерек Кук, набравший 12 очков и совершивший 16 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
75 : 80
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Цмоки-Минск: Лоури - 14, Белянков - 12, Клайберн - 12, Кук - 12, Лейманис - 9, Пустогвар - 9, Тростинецкий - 3, Дуду - 2, Рогозенко - 2, Викентьев, Стабровский, Стубеда
Зелёна-Гура: Лундберг - 23, Фрейманис - 16, Ричард - 12, Берзиньш - 10, Уильямс - 10, Понитка - 6, Гросселл - 3, Кошарек, Порада, Пут, Трачик
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