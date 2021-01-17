Андрей Мальцев: где-то нам не повезло, где-то мы совершили маленькие глупые ошибки

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата с УНИКСом (87:93), а также поблагодарил подопечных за доверие.
«Поздравляю УНИКС с победой. Я всего 48 часов нахожусь на посту исполняющего обязанности главного тренера команды, поэтому хочу поблагодарить ребят, которые поверили в то, что я им пока предложил. У нас была всего одна тренировка и два видео.
Те акценты, которые мы хотели сделать, сделаны были. Где-то нам не повезло, где-то мы совершили маленькие глупые ошибки, от которых, возможно, будет легко избавиться, пообщавшись с игроками на ближайшей тренировке. Спасибо им за то, что они старались. Игра была хорошей и динамичной, 17 раз счёт был равным, лидер менялся 20 раз. Достойная игра, украшение для Лиги ВТБ. Рад, что я вернулся в этот турнир», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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