Игрок чемпиона Испании вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России объявил список из 27 кандидатов на участие в заключительных матчах квалификации чемпионата Европы — 2022 с Северной Македонией и Эстонией, которые пройдут в Перми соответственно 19 и 21 февраля, сообщает официальный сайт РФБ. Два игрока приглашены в национальную команду впервые – 27-летний защитник «Нижнего Новгорода» Артём Комолов и 18-летний форвард Павел Савков.
Права на Савкова принадлежат чемпиону Испании «Басконии». Сейчас он выступает за «Ираурги» в третьем дивизионе Испании. Параллельно Савков привлекается к тренировкам основной команды «Басконии».
Предварительный состав сборной России:
Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все – «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба – ЦСКА).
Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба – «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Антон Квитковских («Автодор»), Павел Савков («Ираурги»/»Баскония»).
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