«Химки» подписали контракт с Евгением Валиевым

Руководство «Химок» подписало контракт с форвардом Евгением Валиевым, сообщает «Р-Спорт». Баскетболист уже числится в составе команды на официальном сайте. По словам исполняющего обязанности тренера Андрея Мальцева, игрок готовился к матчу с УНИКСом вместе со всем коллективом.

«Евгений Валиев присоединился к команде. Там были юридические вопросы, в которых я не очень силён. Но сейчас он в составе и уже готовился к этой игре. Просто я предпочёл ему Владислава Шарапова», — сказал Мальцев.

Нынешний сезон Валиев начинал в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он защищал цвета «Пармы». В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Евгений принял участие в 10 встречах, набирая в них 5,8 очка и собирая 4,8 подбора.