Корстин: считаю правильным решение «Химок» дать проявить себя российскому тренеру Мальцеву

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о тренерских перестановках в «Химках», а также высказалась о первой игре команды из Московской области под руководством Андрея Мальцева, в которой она уступила УНИКСу — 87:93.

«Главный матч недели „Химки“ — УНИКС получился очень боевым и напряжённым, все решилось в концовке. „Химки“ после смены тренера выглядят гораздо лучше: играют более агрессивно, с хорошим настроем. Считаю правильным решение дать проявить себя российскому тренеру Андрею Мальцеву. Уже по первой игре можно сказать, что команда взбодрилась, у игроков появилась новая мотивация, в хорошей форме находится Алексей Швед.



Проблемой „Химок“ в матче с УНИКСом стала ротация в передней линии. Если в начале сезона у них были Монро, Жеребко и Букер, то сегодня им явно не хватало игроков под кольцом. У УНИКСа же состав сбалансирован, очень хорошая задняя линия в лице Смита и Кэнэна, которые сегодня стали самыми результативными у гостей.



Казанцы победили в Химках впервые с 2018 года, хотя игра была равной до последних минут. Но за счёт агрессивной игры на подборе и более высокого процента попаданий с дальней дистанции УНИКС сегодня был лучше», — приводит слова Корстин ТАСС.