«Клипперс» определились, какого именитого игрока выменивать перед дедлайном
Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» определило позицию, которую будет усиливать перед дедлайном, сообщает Pickandroll. Калифорнийцы пребывают в поиске элитного защитника. Основной целью боссов клуба станет один из лидеров «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир. Источники сообщают, что «Клипперс» ради приобретения баскетболиста готовы расстаться с Патриком Беверли, Люком Кеннардом, Мфионду Кабенгеле, а также драфт-пиками второго раунда.
Розир удачно начал нынешний сезон. Он принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 19,9 очка, собирая 4,1 подбора, совершая 2,7 передачи и 1,4 перехвата.
Добавим, что «Клипперс», пребывающие в поиске усиления, на данный момент занимают второе место в таблице Западной конференции.
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