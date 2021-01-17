Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Клипперс» определились, какого именитого игрока выменивать перед дедлайном

«Клипперс» определились, какого именитого игрока выменивать перед дедлайном
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» определило позицию, которую будет усиливать перед дедлайном, сообщает Pickandroll. Калифорнийцы пребывают в поиске элитного защитника. Основной целью боссов клуба станет один из лидеров «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир. Источники сообщают, что «Клипперс» ради приобретения баскетболиста готовы расстаться с Патриком Беверли, Люком Кеннардом, Мфионду Кабенгеле, а также драфт-пиками второго раунда.

Розир удачно начал нынешний сезон. Он принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 19,9 очка, собирая 4,1 подбора, совершая 2,7 передачи и 1,4 перехвата.

Добавим, что «Клипперс», пребывающие в поиске усиления, на данный момент занимают второе место в таблице Западной конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021