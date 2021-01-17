«Нью-Йорк» в гостях разгромил «Бостон»

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Гости удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 11 очков — 28:17. К большому перерыву команда Тибодо немного увеличила преимущество — 48:35. В третьем игровом отрезке «Никс» оформили ещё один мощный рывок, доведя счёт до разгромного — 75:50. В последней двенадцатиминутке гости не сбавляли оборотов, что помогло им победить с разницей в 30 очков — 105:75.

Самым результативным в составе «Нью-Йорк Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов, ещё один дабл-дабл в активе Ар Джей Барретта (19 очков+11 подборов). У «Бостона» 25 очков набрал Джейлен Браун.