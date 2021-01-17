«Нью-Йорк» в гостях разгромил «Бостон»
В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Гости удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 11 очков — 28:17. К большому перерыву команда Тибодо немного увеличила преимущество — 48:35. В третьем игровом отрезке «Никс» оформили ещё один мощный рывок, доведя счёт до разгромного — 75:50. В последней двенадцатиминутке гости не сбавляли оборотов, что помогло им победить с разницей в 30 очков — 105:75.
Самым результативным в составе «Нью-Йорк Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов, ещё один дабл-дабл в активе Ар Джей Барретта (19 очков+11 подборов). У «Бостона» 25 очков набрал Джейлен Браун.
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
75 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 25, Смарт - 10, Уокер - 9, Грин - 8, Тайс - 7, Оджелей - 4, Притчард - 3, Томпсон - 3, Уильямс - 3, Уотерс - 3, Лэнгфорд, Несмит, Тейтум, Тиг, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Барретт - 19, Куикли - 17, Топпин - 12, Баллок - 11, Пэйтон - 9, Робинсон - 8, Ноэль - 5, Нокс - 3, Смит - 1, Браздейкис, Бёркс, Гибсон, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Харпер
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