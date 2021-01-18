Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:110.
Самым результативным в составе «Чикаго» стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Зак Лавин также оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 36 очков, 16 подборов и 15 передач. Кристапс Порзингис записал в свой актив 20 очков.
«Даллас Маверикс» потерпел второе поражение за последние три матча. «Чикаго Буллз» в свою очередь прервал четырёхматчевую серию поражений.
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Порзингис - 20, Джонсон - 10, Коли-Стайн - 10, Ивунду - 9, Бёрк - 5, Грин - 4, Терри - 4, Марьянович - 2, Бей - 1, Брансон, Клебер , Пауэлл, Ричардсон, Финни-Смит, Хардуэй-младший, Хинтон
Чикаго Буллз: Маркканен - 29, Темпл - 21, Янг - 15, Портер - 14, Картер - 12, Лавин - 10, Гэффорд - 7, Уильямс - 5, Арчидиаконоу - 4, Валентайн, Дотсон, Корнет, Мокока, Саторански, Уайт, Фелисио, Хатчинсон
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