Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:110.

Самым результативным в составе «Чикаго» стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Зак Лавин также оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 36 очков, 16 подборов и 15 передач. Кристапс Порзингис записал в свой актив 20 очков.

«Даллас Маверикс» потерпел второе поражение за последние три матча. «Чикаго Буллз» в свою очередь прервал четырёхматчевую серию поражений.