Лука Дончич побил знаменательное достижение Майкла Джордана
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич оформил 29-й трипл-дабл в карьере, набрав 36 очков, 16 подборов и 15 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллс» (101:117).
21-летний словенец опередил легендарного Майкла Джордана по количеству трипл-даблов за карьеру и теперь единолично занимает 16-е место в истории НБА по этому показателю. Дончич проводит третий сезон в НБА. Шестикратный чемпион лиги в составе «Чикаго Буллз» Джордан оформил 28 трипл-даблов за 15 лет карьеры.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».
«Даллас» с результатом 6-6 занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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