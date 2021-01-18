«Реал» раздумывает заполучить самого результативного игрока «Баварии»

Мадридский «Реал» после ухода разыгрывающего Факундо Кампаццо продолжает искать замену аргентинцу и попробует договориться с мюнхенской «Баварией» о трансфере Уэйда Болдуина. Об этом сообщает Defensa Central.



Болдуин набирает в среднем 14,2 очка и является лидером «Баварии» по результативности в Евролиге.

Напомним, в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде играл именно с «Баварией». Мадридцы уже в первой четверти обозначили своё преимущество, поведя в счёте с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятиминутке хозяева сократили отставание — 34:39. В третьем игровом отрезке перевес «Реала» составлял уже только одно очко — 51:50. Наконец, в четвёртой четверти «Бавария» сравняла счёт и перевела встречу в овертайм — 72:72. В ходе дополнительной пятиминутки гости перехватили инициативу и оформили победу со счётом 81:76. Болдуин в этой игре записал себе в актив 14 очков.