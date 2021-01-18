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Гомельский: с трудом могу представить «взаимодействия» Ирвинга и Хардена на площадке

Гомельский: с трудом могу представить «взаимодействия» Ирвинга и Хардена на площадке
Баскетбол / НБА 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что ему трудно представить, как Кайри Ирвинг и Джеймс Харден будут делить мяч в составе «Бруклин Нетс».

«Я с трудом могу представить «взаимодействия» Кайри Ирвинга и Джеймса хардена на площадке. Надеюсь, что тренер Нэш что-нибудь для них придумает, с тем чтобы «эго» обоих игроков не страдали», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Харден перешёл в «Нетс» из «Хьюстон Рокетс». В обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.

«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.

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