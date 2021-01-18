На месте арены ЦСКА возведут новый спорткомплекс
До конца 2022 года на месте УСК ЦСКА в Москве, где свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводят баскетболисты красно-синих, возведут современный мультиспортивный комплекс. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
«Он морально устарел, вместо него мы построим новый современный комплекс, в котором будет 50-метровый бассейн, два баскетбольных зала. Будет и новый медицинский диспансер. Планируем завершить строительство современного комплекса на его месте до конца 2022 года. Мы уже получили от федерального бюджета 3,5 млрд рублей и к 1 июня получим ещё 2 млрд от правительства Москвы. Первые деньги уже получены, строительные работы уже начаты», – приводит слова Иванова ТАСС.
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