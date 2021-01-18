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8 клубов НБА интересуются чемпионом мира в составе сборной США

8 клубов НБА интересуются чемпионом мира в составе сборной США
Баскетбол / НБА 0

Сразу восемь клубов НБА проявляют интерес к чемпиону мира 2014 года в составе сборной США Кеннету Фариду, утверждает Gazzetta.gr.

Последний профессиональный контракт тяжёлого форварда датируется 2019 годом. Он подписал его с китайским клубом «Чжэцзян», с которым тренировался, но так и не играл за команду.

Фарид провёл в НБА 8 сезонов, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Он был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Даррелом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».

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