Яннис Адетокунбо необычным образом пытался исправить штрафные, используя свою девушку

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в межсезонье попробовал необычную методику отработки штрафных бросков, сообщает Brobible. По информации источника, на тренировки лдидера «Бакс» приходила его девушка Мэрайя.



После каждого промаха Янниса с линии штрафных девушке приходилось бегать вокруг площадки, иногда она делала это с 10-месячным сыном на руках.



Тем не менее результата эта методика не принесла — в сезоне-2020/2021 Яннис Адетокунбо реализует лишь 57,5% штрафных.



Накануне Адетокунбо установил антирекорд в истории франшизы по промахам с линии штрафных в одном матче.



В матче с «Даллас Маверикс» (112:109) действующий MVP НБА реализовал 1 бросок с линии из 10. Это худший показатель в истории «Милуоки» для игрока, который совершил как минимум 10 попыток за игру. Единственные игроки НБА помимо Янниса, кто показывал точность 10% с линии или меньше в матче с 10 попытками, – Шакил О’Нил, Андре Драммонд и Эл Хорфорд. В нынешнем сезоне грек реализует 57,5% штрафных. В прошлом сезоне он показал худший процент в карьере в этом аспекте – 61,8.