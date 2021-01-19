Названы топ-5 самых дорогих и дешёвых клубов НБА

«Нью-Йорк Никс» – самый дорогой клуб НБА, согласно данным Sportico.

Стоимость франшизы «Никс» оценивается в $ 5,42 млрд. В топ-5 самых дорогих команд также входят: «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 5,21 млрд), «Лос-Анджелес Лейкерс» (5,14), «Бруклин Нетс» (3,40) и «Бостон Селтикс» (3,18). Самыми дешёвыми франшизами лиги являются «Орландо Мэджик» ($ 1,53 млрд), «Шарлотт Хорнетс» (1,51), «Миннесота Тимбервулвз» (1,43), «Мемфис Гриззлиз» (1,36) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (1,35).

Средняя стоимость клубов лиги составляет почти $ 2,4 млрд, что на два процента ниже показателя до пандемии коронавируса. Всего в НБА выступает 30 клубов, которые по географическому признаку разделены на две конференции — Западную и Восточную.