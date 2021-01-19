«Бруклин» обыграл «Милуоки» благодаря 34 очкам Хардена

В очередном матче чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 125:123.
Лучшими в составе победителей стали Джеймс Харден (34 очка и 12 передач), Кевин Дюрант (30 очков и 9 подборов), Джо Харрис (20 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 12 подборов).
У «Милуоки» самыми результативными на паркете были Яннис Адетокунбо (34 очка и 12 подборов), Крис Миддлтон (25 очков) и Джру Холидэй (22 очка).
Также в рамках игрового дня «Торонто Рэпторс» обыграл «Даллас Маверикс» (116:93), «Мемфис Гриззлиз» победил «Финикс Санз» (108:104), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (104:125).
«Майами Хит» играет с «Детройт Пистонс», «Чикаго Буллз» – с «Хьюстон Рокетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» – с «Голден Стэйт Уорриорз».
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