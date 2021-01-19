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«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Лейкерс» в невероятной концовке

«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Лейкерс» в невероятной концовке
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде в концовке матча обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лучшими в составе победителей на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Также в рамках игрового дня «Майами Хит» обыграл «Детройт Пистонс» (117:107), а «Чикаго Буллз» победил «Хьюстон Рокетс» (125:120).

Ранее «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 125:123, «Торонто Рэпторс» оказался сильнее «Даллас Маверикс» (116:93), «Мемфис Гриззлиз» победил «Финикс Санз» (108:104), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (104:125).

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 25, Джеймс - 19, Дэвис - 17, Харрелл - 17, Кузма - 15, Карузо - 7, Марк Газоль - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Мэттьюз - 3, Моррис - 1, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Маккинни, Хортон-Такер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Убре - 23, Пэскелл - 19, Уиггинс - 18, Грин - 7, Луни - 7, Бэйзмор - 4, Уайзмен - 4, Уонамэйкер - 4, Ли - 3, Крисс, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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