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«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Лейкерс» в невероятной концовке

В очередном матче чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде в концовке матча обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лучшими в составе победителей на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Также в рамках игрового дня «Майами Хит» обыграл «Детройт Пистонс» (117:107), а «Чикаго Буллз» победил «Хьюстон Рокетс» (125:120).

Ранее «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 125:123, «Торонто Рэпторс» оказался сильнее «Даллас Маверикс» (116:93), «Мемфис Гриззлиз» победил «Финикс Санз» (108:104), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (104:125).