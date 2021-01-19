Джеймс Харден и Кевин Дюрант установили рекорд НБА по резулативности за две игры в «Нетс»
«Бруклин Нетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» (125:123) в матче регулярного чемпионата НБА.
Защитник «Нетс» Джеймс Харден набрал 34 очка и 12 передач, его одноклубник форвард Кевин Дюрант записал себе в актив 30 очков, 9 подборов и 6 передач. Дюрант и Харден — первые партнёры по команде, набравшие по 30+ очков в каждой из первых двух игр вместе в команде. Кевин Дюрант (72) и Джеймс Харден (66) вместе набрали 138 очков за две игры. Это второе место по результативности для дуэтов в истории НБА, Больше всего (151 очко) было у Уилта Чемберлена (139) и Йорка Ларезе (12) в составе «Уорриорз» в 1961 году.
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