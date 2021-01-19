Джон Уолл и Демаркус Казинс резко осудили Джеймса Хардена на собрании перед обменом

Игроки «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл и Демаркус Казинс на командном собрании осудили Джеймса Хардена за отсутствие у него старания в последних матчах перед переходом в «Бруклин Нетс», пишет The Athletic.



Уолл и Казинс сделали заявления незадолго до ухода Хардена, когда главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас организовал собрание в раздевалке, чтобы сообщить игрокам о решении вывести Джеймса из состава. Специалист спросил, не хочет ли кто-нибудь поделиться мнением. Джон и Демаркус попытались получить от Хардена прямой ответ по поводу его отношения к команде и высказали свои претензии.

После собрания Джеймс выступил на послематчевой пресс-конференции, где заявил, что «Хьюстон» недостаточно хорош и ситуацию уже нельзя исправить.