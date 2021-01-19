Кайри Ирвинг купил дом семье Джорджа Флойда

Бывший игрок НБА Стивен Джексон рассказал, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг недавно купил дом для семьи Джорджа Флойда.
Джордж Флойд — афроамериканец, убитый полицией во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Смерть Флойда вызвала волну протестов против расизма и насилия со стороны полицейских против темнокожего сообщества. Джексон был близким другом Флойда, сейчас он помогает воспитывать его дочь Джанну.
«Она получает очень много любви не только от нас, но и от людей по всему миру, которые проявляют поддержку. Я продолжаю делать то, что обещал. Я сказал, что позабочусь о его дочери. Многие мои друзья помогли. Кайри Ирвинг купил им дом. Менеджер Лила Уэйна купил им «Мерседес-Бенц». Барбра Стрейзанд подарила им акции Диснея», – приводит слова Джексона Basketball News.
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