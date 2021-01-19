Владимир Гомельский ответил, нужен ли «Бруклину» Кайри Ирвинг

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, не стоит ли менеджменту «Бруклин Нетс» после подписания Джеймса Хардена попрощаться с Кайри Ирвингом, учитывая своенравный характер последнего.



«Давайте от его «заскоков» отвлечёмся. Ирвинг — выдающийся игрок, суперталантливый и непредсказуемый для защиты соперника. Если тренер Нэш сумеет соединить на задней линии Кайри и Хардена без ущерба для командных действий, то у «Бруклина» получится убийственная пара защитников, отличный универсал на позиции форварда в лице Дюранта, надёжный и командный центр — Деандре Джордан. Кроме того в команде есть очень качественный персонал в ротации. Может получиться соискатель титула от Востока кроме «Бостона», «Милуоки» и «Филадельфии». Крайне интересный будет сезон», — написал Гомельский на своём сайте.