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Дети Дуэйна Уэйда отреагировали на публикацию фото обнажённого отца

Дети Дуэйна Уэйда отреагировали на публикацию фото обнажённого отца
Баскетбол / НБА 0
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Известный в прошлом баскетболист Дуэйн Уэйд отметил 39-й день рождения. В знаменательный день он выложил необычное фото, представ полностью обнажённым. Интимные части тела прикрывала жена, стоящая на фото на переднем плане.

Дети Дуэйна раскритиковали отца за такое поведение в 39 лет, оставив комментарии под скандальным постом.

«Это не то, что мне хотелось бы видеть вместе с пробуждением», — написал Заир Уэйд, оставив эмодзи с отвращением.

Зая Уэйд, которая до недавнего времени была мальчиком, но с переходом в трансгендеры сменила имя и превратилась в девочку, также в восторге от фото Уэйда.

«Берёт озноб. Я просто ушла», — написала Зая.

От аккаунта самого младшего ребёнка Уэйдов, который ведут родители, также остался комментарий.

«Думал, у меня будет больше времени до момента, пока у него начнётся кризис среднего возраста», — сказано в комментарии.

Дуэйн Уэйд полностью обнажился на фото вместе с женой на день рождения
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