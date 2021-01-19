«Нижний Новгород» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Нижнем Новгороде в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» принимал венгерский «Фальцо».
Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в семь очков — 17:10. К большому перерыву преимущество нижегородцев составляло 9 очков — 38:29. После большого перерыва гостям удалось совершить мощный рывок, в результате чего они вышли вперёд к концу третьего отрезка — 49:48. В последние десять минут матча подопечные Зорана Лукича смогли перехватить инициативу и вырвали победу — 73:68. Победа обеспечила «Нижнему Новгороду» выход в плей-офф турнира со второго места, на первом месте групповой этап закончила испанская «Сарагоса».
Самым результативным в составе российской команды стал Артём Комолов, записавший в актив 21 очко, у команды из Венгрии сразу три игрока набрали по 11 очков.
- 19 января 2021
-
21:19
-
20:38
-
18:36
-
18:34
-
17:59
-
17:52
-
16:04
-
14:59
-
14:36
-
14:29
-
14:23
-
14:12
-
13:08
-
13:00
-
12:11
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:22
-
10:05
-
09:36
-
09:18
-
09:11
-
09:01
-
06:17
-
01:00
-
00:57
-
00:12
- 18 января 2021
-
23:03
-
22:45
-
21:40
-
21:39
-
21:32