«Нижний Новгород» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Нижнем Новгороде в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» принимал венгерский «Фальцо».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в семь очков — 17:10. К большому перерыву преимущество нижегородцев составляло 9 очков — 38:29. После большого перерыва гостям удалось совершить мощный рывок, в результате чего они вышли вперёд к концу третьего отрезка — 49:48. В последние десять минут матча подопечные Зорана Лукича смогли перехватить инициативу и вырвали победу — 73:68. Победа обеспечила «Нижнему Новгороду» выход в плей-офф турнира со второго места, на первом месте групповой этап закончила испанская «Сарагоса».

Самым результативным в составе российской команды стал Артём Комолов, записавший в актив 21 очко, у команды из Венгрии сразу три игрока набрали по 11 очков.