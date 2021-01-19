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«Нижний Новгород» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0
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В Нижнем Новгороде в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» принимал венгерский «Фальцо».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в семь очков — 17:10. К большому перерыву преимущество нижегородцев составляло 9 очков — 38:29. После большого перерыва гостям удалось совершить мощный рывок, в результате чего они вышли вперёд к концу третьего отрезка — 49:48. В последние десять минут матча подопечные Зорана Лукича смогли перехватить инициативу и вырвали победу — 73:68. Победа обеспечила «Нижнему Новгороду» выход в плей-офф турнира со второго места, на первом месте групповой этап закончила испанская «Сарагоса».

Самым результативным в составе российской команды стал Артём Комолов, записавший в актив 21 очко, у команды из Венгрии сразу три игрока набрали по 11 очков.

Лига чемпионов ФИБА. Группа D. 6-й тур
19 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
73 : 68
Фальцо
Сомбатхей, Венгрия
Нижний Новгород: Комолов - 21, Петрасек - 13, Шеферд - 13, Гаврилович - 12, Стребков - 7, Бабурин - 3, Ганькевич - 2, Чадов - 2, Гонтарь, Платонов, Торопов
Фальцо: Варади - 11, Келлер - 11, Перль - 11, Андерсон - 9, Бруинсма - 9, Бенке - 7, Лейк - 6, Барач - 4, Данчеч, Ковач
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