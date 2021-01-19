Стало известно, когда Кайри Ирвинг в следующий раз сыграет за «Бруклин»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который состоится 21 января, сообщает Hoops Rumors.
19 января Ирвинг провёл полноценную тренировку с командой. Ирвинг, выступавший за «Кавальерс» с 2011 по 2017 год, сыграет в Кливленде впервые с 17 октября 2017 года. Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш отметил, что во время тренировки Кайри обратился к команде и все приветствовали его возвращение.
«В последние две недели было много семейных и личных дел, и хотелось бы остановиться на этом. Я лично поговорил со всеми партнерами по команде. Мы двигаемся дальше. Рад, что вернулся. У нас отличная команда, и пусть моя игра на площадке говорит сама за себя, как я и планировал. Мне была необходима пауза», – сказал Ирвинг во время короткого общения с прессой.
Последние несколько недель Ирвинг не играл по личным причинам. Разыгрывающий самовольно покинул расположение клуба.
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:39
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
18:36
-
18:34
-
17:59
-
17:52
-
16:04
-
14:59
-
14:36
-
14:29
-
14:23
-
14:12
-
13:08
-
13:00
-
12:11
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:22
-
10:05
-
09:36
-
09:18
-
09:11
-
09:01
-
06:17
-
01:00
-
00:57
-
00:12
- 18 января 2021
-
23:03
-
22:45