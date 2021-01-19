Стало известно, когда Кайри Ирвинг в следующий раз сыграет за «Бруклин»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который состоится 21 января, сообщает Hoops Rumors.

19 января Ирвинг провёл полноценную тренировку с командой. Ирвинг, выступавший за «Кавальерс» с 2011 по 2017 год, сыграет в Кливленде впервые с 17 октября 2017 года. Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш отметил, что во время тренировки Кайри обратился к команде и все приветствовали его возвращение.

«В последние две недели было много семейных и личных дел, и хотелось бы остановиться на этом. Я лично поговорил со всеми партнерами по команде. Мы двигаемся дальше. Рад, что вернулся. У нас отличная команда, и пусть моя игра на площадке говорит сама за себя, как я и планировал. Мне была необходима пауза», – сказал Ирвинг во время короткого общения с прессой.

Последние несколько недель Ирвинг не играл по личным причинам. Разыгрывающий самовольно покинул расположение клуба.