«Фенербахче» усилился игроком НБА
Как утверждает Eurohoops, турецкий «Фенербахче» договорился о контракте с тяжёлым форвардом Кайлом О'Куинном. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона, официально о нём должны объявить в ближайшее время.
О'Куинн выступал в НБА с 2012 по 2020 год. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей за «Филадельфию Сиксерс», набирая 3,5 очка, совершая 4,0 подбора и отдавая 1,8 передачи в среднем за игру.
«Фенербахче» выиграл пять последних матчей в регулярном чемпионате Евролиги. Всего на счету турецкой команды 10 побед, она располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующим соперником клуба из Стамбула станет ЦСКА. С «Фенербахче» красно-синие сыграют дома 22 января. Матч начнётся в 20:00 мск.
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