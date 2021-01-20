«Фенербахче» усилился игроком НБА

Как утверждает Eurohoops, турецкий «Фенербахче» договорился о контракте с тяжёлым форвардом Кайлом О'Куинном. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона, официально о нём должны объявить в ближайшее время.



О'Куинн выступал в НБА с 2012 по 2020 год. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей за «Филадельфию Сиксерс», набирая 3,5 очка, совершая 4,0 подбора и отдавая 1,8 передачи в среднем за игру.



«Фенербахче» выиграл пять последних матчей в регулярном чемпионате Евролиги. Всего на счету турецкой команды 10 побед, она располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующим соперником клуба из Стамбула станет ЦСКА. С «Фенербахче» красно-синие сыграют дома 22 января. Матч начнётся в 20:00 мск.