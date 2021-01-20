Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Организаторы подвели промежуточные итоги голосования болельщиков по участникам Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ 2021 года.
На данный момент самыми популярными баскетболистами являются Никита Михайловский из «Автодора» (1162 голоса) и Михаил Кулагин из «Енисея» (1062) в сборной «Звёзд России», а Майк Джеймс из ЦСКА (978) и Адас Юшкявичюс из «Пармы» (914) лидируют в сборной «Звёзд Мира».
Сборная звёзд России:
Никита Михайловский («Автодор») — 1162 голоса
Михаил Кулагин («Енисей») — 1062
Никита Курбанов (ЦСКА) — 955
Антон Квитковских («Автодор») — 928
Максим Барашков («Химки») — 913
Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань») — 807
Ярослав Нягу («Локомотив-Кубань») — 803
Алексей Швед («Химки») — 757
Антон Астапкович («Нижний Новгород») — 755
Георгий Жбанов (УНИКС) — 726.
Сборная звёзд Мира:
Майк Джеймс (ЦСКА) — 978
Адас Юшкявичюс («Парма») — 914
Девин Букер («Химки») — 762
Джеремайя Хилл («Астана») — 611
Дастин Хог («Енисей») — 582
Джордан Кроуфорд («Локомотив-Кубань») — 582
Джамар Смит (УНИКС) — 570
Дрю Гордон («Автодор») — 569
Иффе Лундберг («Зелёна-Гура») — 515
Роберт Лоури («Цмоки-Минск») — 507.
По итогам первого этапа голосования, который продлится до 25 января, Единая лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 64 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.
На втором этапе сформировать звёздные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча всех звёзд.
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