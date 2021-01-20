Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Организаторы подвели промежуточные итоги голосования болельщиков по участникам Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ 2021 года.



На данный момент самыми популярными баскетболистами являются Никита Михайловский из «Автодора» (1162 голоса) и Михаил Кулагин из «Енисея» (1062) в сборной «Звёзд России», а Майк Джеймс из ЦСКА (978) и Адас Юшкявичюс из «Пармы» (914) лидируют в сборной «Звёзд Мира».



Сборная звёзд России:

Никита Михайловский («Автодор») — 1162 голоса

Михаил Кулагин («Енисей») — 1062

Никита Курбанов (ЦСКА) — 955

Антон Квитковских («Автодор») — 928

Максим Барашков («Химки») — 913

Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань») — 807

Ярослав Нягу («Локомотив-Кубань») — 803

Алексей Швед («Химки») — 757

Антон Астапкович («Нижний Новгород») — 755

Георгий Жбанов (УНИКС) — 726.

Сборная звёзд Мира:

Майк Джеймс (ЦСКА) — 978

Адас Юшкявичюс («Парма») — 914

Девин Букер («Химки») — 762

Джеремайя Хилл («Астана») — 611

Дастин Хог («Енисей») — 582

Джордан Кроуфорд («Локомотив-Кубань») — 582

Джамар Смит (УНИКС) — 570

Дрю Гордон («Автодор») — 569

Иффе Лундберг («Зелёна-Гура») — 515

Роберт Лоури («Цмоки-Минск») — 507.



По итогам первого этапа голосования, который продлится до 25 января, Единая лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 64 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.



На втором этапе сформировать звёздные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча всех звёзд.