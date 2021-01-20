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Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Названы лидеры голосования на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Организаторы подвели промежуточные итоги голосования болельщиков по участникам Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ 2021 года.

На данный момент самыми популярными баскетболистами являются Никита Михайловский из «Автодора» (1162 голоса) и Михаил Кулагин из «Енисея» (1062) в сборной «Звёзд России», а Майк Джеймс из ЦСКА (978) и Адас Юшкявичюс из «Пармы» (914) лидируют в сборной «Звёзд Мира».

Сборная звёзд России:
Никита Михайловский («Автодор») — 1162 голоса
Михаил Кулагин («Енисей») — 1062
Никита Курбанов (ЦСКА) — 955
Антон Квитковских («Автодор») — 928
Максим Барашков («Химки») — 913
Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань») — 807
Ярослав Нягу («Локомотив-Кубань») — 803
Алексей Швед («Химки») — 757
Антон Астапкович («Нижний Новгород») — 755
Георгий Жбанов (УНИКС) — 726.

Сборная звёзд Мира:
Майк Джеймс (ЦСКА) — 978
Адас Юшкявичюс («Парма») — 914
Девин Букер («Химки») — 762
Джеремайя Хилл («Астана») — 611
Дастин Хог («Енисей») — 582
Джордан Кроуфорд («Локомотив-Кубань») — 582
Джамар Смит (УНИКС) — 570
Дрю Гордон («Автодор») — 569
Иффе Лундберг («Зелёна-Гура») — 515
Роберт Лоури («Цмоки-Минск») — 507.

По итогам первого этапа голосования, который продлится до 25 января, Единая лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 64 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.

На втором этапе сформировать звёздные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча всех звёзд.

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