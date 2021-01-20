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Торнике Шенгелия рассказал, что не мог привыкнуть к темноте в Москве

Торнике Шенгелия рассказал, что не мог привыкнуть к темноте в Москве
Баскетбол / Евролига 0

Новичок московского ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, с какими трудностями он столкнулся при переезде в столицу России.

«Главная сложность переезда в Москву заключалась в том, что раньше в Витории у меня был большой дом, где комфортно было детям, а теперь мы живём в квартире. Ещё погода… но не в плане температур. В Витории зимой тоже было холодно. В Москве мне не хватает дневного света. В 15:00 или 16:00 уже темно. И когда ты отправляешься на тренировку, возникает ощущение, что за окном ночь», — сказал Торнике в подкасте Евролиги.

Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.

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