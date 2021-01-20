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Стало известно, что кричал игрок «Кливленда», после чего клуб решил избавиться от него

Стало известно, что кричал игрок «Кливленда», после чего клуб решил избавиться от него
Баскетбол / НБА 0
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Стало известно, что именно кричал защитник Кевин Портер в раздевалке «Кливленд Кавальерс». Напомним, клуб решил обменять или отчислить Портера после скандала, который он устроил в раздевалке.

Как сообщает USA Today, Портер разозлился, когда узнал, что его шкафчик в раздевалке был отдан Торину Принсу, который перешёл в команду после грандиозоного обмена с участием Джеймса Хардена. Портер начал кричать, что привело к конфронтации с Коби Олтменом, генеральным менеджером «Кавальерс».

Ситуация обрстрилась, когда Портер начал кричать о «современном рабстве». Портер остался разочарован, что команда его не выпускала на паркет. Он огрызнулся на Коби, Коби огрызнулся в ответ. Неспособность Олтмена успокить игрока стала последней каплей.

В ноябре 2020 года Портер был арестован по обвинению в неправильном обращении с огнестрельным оружием внутри автомобиля.

«Кливленд» избавится от игрока после громкого скандала в раздевалке
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