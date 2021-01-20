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УНИКС обыграл «Гран-Канарию» в Топ-16 Еврокубка

УНИКС обыграл «Гран-Канарию» в Топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч второго тура Топ-16 Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Гран-Канарию».

Первая четверть встречи прошла под диктовку казанской команды, которая закончила игровой отрезок со счётом 17:11. Во второй десятиминутке «Гран-Канарии» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:30. После большого перерыва УНИКС совершил важный рывок, выиграв отрезок с разницей в три очка, а в заключительной четверти увеличил своё преимущество. Итоговый счёт встречи — 73:62 в пользу УНИКСа.

Самым результативным в составе победителей стал Джон Холланд, набравший 14 очков. По 10 очков набрали Стан Окойе и Оливер Стевич.

Для УНИКСа эта победа стала второй в двух матчах Топ-16 Еврокубка.

Еврокубок. Группа H. 2-й тур
20 января 2021, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
73 : 62
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
УНИКС: Холланд - 14, Клименко - 13, Смит - 13, Канаан - 9, Уайт - 8, Теодор - 6, Браун - 4, Уолтерс - 4, Жбанов - 2, Колесников, Морган, Узинский
Гран Канария: Окойе - 12, Стевич - 10, Альбиси - 9, Килпатрик - 7, Димша - 6, Слотер - 6, Шурна - 5, Бейран - 3, Бальцеровски - 2, Буржанадзе - 2, Диоп, Кларк
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