УНИКС обыграл «Гран-Канарию» в Топ-16 Еврокубка

В Казани завершился матч второго тура Топ-16 Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Гран-Канарию».



Первая четверть встречи прошла под диктовку казанской команды, которая закончила игровой отрезок со счётом 17:11. Во второй десятиминутке «Гран-Канарии» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:30. После большого перерыва УНИКС совершил важный рывок, выиграв отрезок с разницей в три очка, а в заключительной четверти увеличил своё преимущество. Итоговый счёт встречи — 73:62 в пользу УНИКСа.



Самым результативным в составе победителей стал Джон Холланд, набравший 14 очков. По 10 очков набрали Стан Окойе и Оливер Стевич.

Для УНИКСа эта победа стала второй в двух матчах Топ-16 Еврокубка.