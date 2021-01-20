Гомельский объяснил, почему Майкл Джордан стал великим чемпионом только при Филе Джексоне

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему легендарный игрок НБА Майкл Джордан смог полноценно раскрыться только при работе с тренером Филом Джексоном.



«Джексон помог Джордану раскрыть талант полнее, окружив его игроками, которые были выше уровнем, чем предыдущие партнеры. Джексон предложил в позиционном нападении новые схемы, включая „треугольное нападение“, отработал скорейший переход от защиты к атаке (транзишн). И в каждой из этих схем определил для Джордана место. И это работало. А лидер, то есть Джордан, наравне с тренером нес ответственность за результат», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал.