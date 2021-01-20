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Гомельский объяснил, почему Майкл Джордан стал великим чемпионом только при Филе Джексоне

Гомельский объяснил, почему Майкл Джордан стал великим чемпионом только при Филе Джексоне
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему легендарный игрок НБА Майкл Джордан смог полноценно раскрыться только при работе с тренером Филом Джексоном.

«Джексон помог Джордану раскрыть талант полнее, окружив его игроками, которые были выше уровнем, чем предыдущие партнеры. Джексон предложил в позиционном нападении новые схемы, включая „треугольное нападение“, отработал скорейший переход от защиты к атаке (транзишн). И в каждой из этих схем определил для Джордана место. И это работало. А лидер, то есть Джордан, наравне с тренером нес ответственность за результат», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал.

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