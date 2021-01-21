Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Финикс» обыграл «Хьюстон»

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Финикс» обыграл «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 121:99.

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (26 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (20 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков).

У «Спёрс» наиболее заметными на площадке были Деджанте Мюррей (22 очка), Демар Дерозан (16 очков) и Келдон Джонсон (12 очков и 8 подборов).

Также в рамках игрового дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Финикс Санз» (103:109), а «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Сакраменто Кингз» (115:96).

Ранее в НБА прошли ещё шесть матчей. «Кливленд Кавальерс» – «Бруклин Нетс» (147:135), «Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» (112:124), «Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» (117:109), «Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» (123:115 ОТ), «Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» (102:111), «Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» (106:107).

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 99
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уайзмен - 20, Уиггинс - 18, Убре - 16, Бэйзмор - 9, Грин - 9, Пул - 9, Пэскелл - 7, Уонамэйкер - 3, Ли - 2, Луни - 2, Крисс, Манньон, Мюлдер, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 22, Дерозан - 15, Джонсон - 12, Гэй - 11, Пёлтль - 10, Васселл - 8, Миллз - 6, Лайлз - 5, Олдридж - 4, Джонс - 3, Уокер - 3, Бэйтс-Диоп, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021