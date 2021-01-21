«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Финикс» обыграл «Хьюстон»

В очередном матче регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 121:99.
Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (26 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (20 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков).
У «Спёрс» наиболее заметными на площадке были Деджанте Мюррей (22 очка), Демар Дерозан (16 очков) и Келдон Джонсон (12 очков и 8 подборов).
Также в рамках игрового дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Финикс Санз» (103:109), а «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Сакраменто Кингз» (115:96).
Ранее в НБА прошли ещё шесть матчей. «Кливленд Кавальерс» – «Бруклин Нетс» (147:135), «Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» (112:124), «Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» (117:109), «Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» (123:115 ОТ), «Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» (102:111), «Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» (106:107).
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