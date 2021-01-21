Клинт Капела установил рекорд века в НБА, собрав 26 подборов и поставив 5 блок-шотов
Центровой «Атланты Хоукс» Клинт Капела набрал 27 очков, собрал 26 подборов и поставил 5 блок-шотов в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (123:115).
Капела — первый игрок, который записал на свой счёт статистику 25-5-5 в одной игре после Шакила О'Нила 21 марта 2004 года, и первый с такими показателями в составе «Хоукс» после Дикембе Мутомбо с 14 декабря 1999 года. Подобную статистику за последние 35 лет показывали также только Хаким Оладжувон и Патрик Юинг.
Кроме того, Капела стал первым игроком с 25 очками и 25 подборами без потерь с тех пор, как Роберт Пэриш сделал это 9 января 1987 года в прошлом столетии.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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