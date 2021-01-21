Кевин Дюрант установил новый рекорд НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» набрал 38 очков при точности 61,8%, совершил 12 подборов и отдал 8 передач, что позволило отметиться ему уникальным достижением в статистической истории лиги.
«В этом сезоне у Дюранта 10 игр с 25+ очками при точности 60+%. Ни один другой игрок в истории НБА не демонстрировал таких показателей в первых 10 из 12 матчей сезона», — отметил на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.
Результативность Дюранта не помогла «Бруклину». «Нетс» уступили «Кавальерс» со счётом 135:147. В составе победителей лучшими на площадке были Коллин Секстон (42 очка), Джеди Осман (25 очков) и Торин Принс (17 очков). У «Бруклина» — Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг (37 очков) и Джеймс Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).
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