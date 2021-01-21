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Владельца «Панатинаикоса» арестовали в Афинах

Владельца «Панатинаикоса» арестовали в Афинах
Баскетбол / Евролига 0

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос задержан в Афинах по обвинению в нападении на женщину, сообщает Skai.gr. Если потерпевшая подаст официальный иск, на бизнесмена и троих его охранников заведут уголовное дело.

Согласно отчёту полиции, 47-летний Яннакопулос в районе Психикон повздорил с женщиной. Очевидцы сообщили, что у них состоялся напряжённый разговор в общественном месте. После этого мужчина попытался надеть на неё наручники и силой затолкать в машину. Свидетели вызвали полицию. Автомобиль Яннакопулоса был найден и блокирован в районе Олимпийского стадиона. Бизнесмен и его охранники были доставлены в местное отделение полиции, где и провели ночь. Владелец «Панатинаикоса» отрицает все обвинения.

Видео: Яннакопулос с охранниками устроили погром и драку в кафе фаната «Панатинаикоса»
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