Видео: Яннакопулос с охранниками устроили погром и драку в кафе фаната «Панатинаикоса»

Около 100 фанатов «Панатинаикоса» 10 июля атаковали дом владельца клуба Димитриса Яннакопулоса. Акция стала ответом на погром, который функционер и его охранники устроили в кафе авторитетного болельщика команды из группировки Gate 13. Об этом сообщается на греческом портале Sport24.
В YouTube опубликовали запись с камеры наблюдения кафе, принадлежащее болельщику «Панатинаикоса». На видео владелец клуба Яннакопулос вместе с охраной устроил погром в заведении. Беспорядки переросли в драку на улице.
Видео доступно на странице Ventura в YouTube.
Напомним, 9 июня Яннакопулос объявил, что готов продать клуб за € 25 млн. После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав их «мафиози и диктаторами».
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