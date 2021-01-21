Гомельский: по соотношению побед и поражений «Зенит» опережает даже «Реал»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил, являются ли для него неожиданными успехи санкт-петербургского «Зенита» в Евролиге в этом году.



«Для меня – неожиданно. По соотношению побед и поражений «Зенит» опережает даже «Реал». Если такой темп сохранит, в четвёрке регулярный чемпионат и закончит. Получит преимущество своей площадки в плей-офф и хорошие шансы выйти в «Финал четырёх». Очень бы хотелось, чтоб «Зенит» там оказался. Оптимизма добавляет и отношение генерального директора Евролиги. Жорди Бертомеу относится к «Зениту» с заметной симпатией, засуживать и отбирать у команды победы никто не посмеет.

В чём эта симпатия проявляется в первую очередь? Что вы глупости спрашиваете — обо всём говорит уайлд-кард, который позволил «Зениту» стать участником Евролиги. У Бертомеу к Санкт-Петербургу особое отношение, это любимый город испанского функционера», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».