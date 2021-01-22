Андрей Мальцев: ребята отдали всё, что могли

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение своих подопечных в Афинах в матче с «Панатинаикосом» (78:94).

«Поздравляю «Панатинаикос» с победой. Также хочу поблагодарить нашу команду за самоотверженность и борьбу, которую игроки демонстрировали все сорок минут. Тренеру хозяев за несколько минут до конца матча даже пришлось брать тайм-аут, так как игра могла уйти из-под их контроля. К сожалению, мы не смогли удержать свой щит и хорошо сыграть на подборе. Последним звоночком стало удаление Мони за перебор фолов, стало ясно, что «больших» игроков нам не хватает.

Однако ребята отдали всё, что могли. Все старались, некоторые, как Сергей Карасёв, играли на уколах. Сегодня все вышли на площадку и почувствовали Евролигу, особенно наши молодые игроки", — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Московской области.