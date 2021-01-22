Леброн Джеймс высказался о Яннисе Адетокунбо после игры с «Милуоки»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на комплименты в свой адрес со стороны лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо после очного противостояния в матче регулярного чемпионата НБА.



«Когда коллеги выказывают тебе уважения, это всегда что-то значит. Этот парень и сам чертовски хорош», — приводит слова Леброна журналист Lakers Daily Райан Уорд на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Лейкерс» на выезде переиграли «Бакс» со счётом 113:106. Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (23 очка) и Энтони Дэвис (18 очков и 9 подборов). У «Милуоки» — Яннис Адетокунбо (25 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 7 передач) и Крис Миддлтон (20 очков и 7 передач).