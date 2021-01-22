«Хорошего вам чёртова полета». Этторе Мессина вышел из себя на пресс-конференции

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (75:51) не смог сдержаться и позволил себе резкое высказывание в адрес коллеги Андреа Тринкьери. Видеозапись этого момента опубликовал инсайдер Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере».

По протоколу Евролиги первым на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции отвечает тренер гостевой команды. Мессина, долго прождав Тринкьери, всё же решил начать общение со СМИ сам. Однако вскоре в зале появился пресс-атташе «Баварии» и напомнил Этторе о протоколе Евролиги.

«Я ждал 20 минут перед тем, как начать. Если вам что-то не нравится, отправляйтесь домой. И хорошего вам чёртова полета», – ответил Мессина.