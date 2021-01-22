Димитрис Итудис: ЦСКА будет противостоять другой «Фенербахче» по сравнению с первым кругом

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда встретится с «Фенербахче». В предыдущем матче «армейцы» обыграли турецкий клуб в овертайме – 78:77.
«Нам будет противостоять другой «Фенербахче» по сравнению с той командой, с которой мы встречались в первом круге. У них обновлённый состав с новыми игроками, это команда, которая проявляет ещё больше старания и бьётся до конца. Учитывая, какие у них есть игроки, каковы недавние результаты – а они одержали пять побед подряд, — можно сказать, что соперники повысили качество баскетбола. И это добавляет сложности матчу.
Нам необходимо выходить и биться, играть на пределе возможностей. Мы стараемся тренироваться на максимально возможном уровне, к сожалению, у нас есть травмы, игроки пропускают матчи и тренировки, возвращаются в строй, но мы не приемлем оправданий. Нужно выйти и отдаться игре полностью», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.
Поделился своими ожиданиями и форвард московской команды Йоханнес Фойгтман.
«Фенербахче» потихоньку входит в ритм, у них победная серия после пары тяжёлых месяцев. С приобретением новичков, с более длительным периодом на то, чтобы сыграться, они стали по-настоящему опасной командой. У них есть хорошие, одарённые защитники и «большие», которые умеют обороняться», — отметил игрок «армейцев».
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