«Реал» готовится к масштабным переменам в составе в межсезонье. Названы детали

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Пабло Ласо готовит масштабные перемены в составе в предстоящее межсезонье, сообщает Defensa Central. Ласо, всегда полагавшийся на ветеранское ядро, вероятнее всего, вынужден будет расстаться с целым рядом возрастных игроков.
Так, 37-летний Джейси Кэрролл должен завершить карьеру и отправится в США, 41-летний ветеран команды и капитан Фелипе Рейес, вероятнее всего, тоже завершит карьеру. Некогда лидер «Реала» Серхио Льюль, вероятнее всего, согласится на снижение зарплаты, но останется в команде.
Близки к уходу также Николас Лапровиттола, который потеряет место в составе из-за подписания Томаса Эртеля, и Алекс Таюс. Ощутимой потерей для коллектива может стать уход молодого Усмана Гарубы, который готовится к драфту НБА 2021 года. Форвард Габриэль Дэк отказывается подписывать новый контракт, поскольку также планирует продолжить карьеру в НБА.
- 22 января 2021
-
19:53
-
18:25
-
17:41
-
15:18
-
14:32
-
13:55
-
13:27
-
12:45
-
12:31
-
11:40
-
11:23
-
11:13
-
11:04
-
10:54
-
09:52
-
09:36
-
09:24
-
09:10
-
09:03
-
09:02
-
06:42
-
00:45
-
00:25
- 21 января 2021
-
23:50
-
22:40
-
21:45
-
20:57
-
19:32
-
17:25
-
16:45
-
16:43
-
16:13
-
15:59
-
15:33
-
14:58