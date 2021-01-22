«Реал» готовится к масштабным переменам в составе в межсезонье. Названы детали

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Пабло Ласо готовит масштабные перемены в составе в предстоящее межсезонье, сообщает Defensa Central. Ласо, всегда полагавшийся на ветеранское ядро, вероятнее всего, вынужден будет расстаться с целым рядом возрастных игроков.

Так, 37-летний Джейси Кэрролл должен завершить карьеру и отправится в США, 41-летний ветеран команды и капитан Фелипе Рейес, вероятнее всего, тоже завершит карьеру. Некогда лидер «Реала» Серхио Льюль, вероятнее всего, согласится на снижение зарплаты, но останется в команде.

Близки к уходу также Николас Лапровиттола, который потеряет место в составе из-за подписания Томаса Эртеля, и Алекс Таюс. Ощутимой потерей для коллектива может стать уход молодого Усмана Гарубы, который готовится к драфту НБА 2021 года. Форвард Габриэль Дэк отказывается подписывать новый контракт, поскольку также планирует продолжить карьеру в НБА.