ЦСКА потерпел поражение от «Фенербахче» в Москве

В Москве завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Фенербахче». Команда Итудиса удачно начала встречу и после первой четверти повела с разницей в 6 очков — 21:15. К большому перерыву гости выравняли ситуацию — 38:38.

В третьем игровом отрезке ЦСКА снова вышел вперёд — 66:63, но в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» совершил рывок и вырвал победу — 89:83.

Самым результативным в составе победителей стал Ян Веселы, собравший коллекцию из 24 очков и 6 подборов. Экс-игрок ЦСКА Нандо де Коло набрал 22 очка, собрал 9 подборов и совершил 4 передачи. В составе ЦСКА лучшим стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. По 12 очков набрали Дэниел Хэкетт, Никола Милутинов и Дэниел Хэкетт.