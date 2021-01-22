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ЦСКА потерпел поражение от «Фенербахче» в Москве

ЦСКА потерпел поражение от «Фенербахче» в Москве
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Фенербахче». Команда Итудиса удачно начала встречу и после первой четверти повела с разницей в 6 очков — 21:15. К большому перерыву гости выравняли ситуацию — 38:38.

В третьем игровом отрезке ЦСКА снова вышел вперёд — 66:63, но в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» совершил рывок и вырвал победу — 89:83.

Самым результативным в составе победителей стал Ян Веселы, собравший коллекцию из 24 очков и 6 подборов. Экс-игрок ЦСКА Нандо де Коло набрал 22 очка, собрал 9 подборов и совершил 4 передачи. В составе ЦСКА лучшим стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. По 12 очков набрали Дэниел Хэкетт, Никола Милутинов и Дэниел Хэкетт.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
22 января 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
83 : 89
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Шенгелия - 18, Милутинов - 12, Стрелниекс - 12, Хэкетт - 12, Джеймс - 11, Хиллиард - 8, Курбанов - 7, Фойгтман - 3, Антонов, Боломбой, Ухов, Хоменко
Фенербахче: Веселы - 24, де Коло - 22, Эдди - 17, Пьерр - 10, Браун - 8, Гудурич - 8, Биберович, Дювериоглу, Махмутоглу, Мухаммед, Переc, Улановас
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