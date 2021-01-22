Димитрис Итудис назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился своим мнением после матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (83:89), отметив проблемы в защите и низкую реализацию штрафных бросков в качестве основных причин проигрыша.
«Прежде всего, поздравляю «Фенербахче» и тренера Игора Кокошкова. Они проделали отличную работу. Это была упорная игра. Мы получили свои шансы зацепиться за победу, соперники тоже. У нас были хорошие возможности для бросков. «Фенербахче» забивал свои броски, а мы нет. Они выиграли игру, так что поздравляю их. Думаю, мы начали обе половины очень умно, с большим усердием. Мы превзошли соперника — 49:40 — в первой и третьей четвертях. Но в двух других четвертях мы не были активными. Гости набирали важные очки из-за того, что мы не общались, не переключались в защите и позволяли им бросать. Когда вы реализуете 68% штрафных бросков дома и пропускаете некоторые открытые броски, это вам очень дорого обходится», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.
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