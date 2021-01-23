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Гомельский засмотрелся на чирлидершу, Де Коло сражался с Джеймсом. Фото с ЦСКА — «Фенер»

ЦСКА – «Фенербахче» — 83:89
Гомельский засмотрелся на чирлидершу, Де Коло сражался с Джеймсом. Фото с ЦСКА — «Фенер»
Баскетбол / Евролига 0
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Вчера, 22 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт Арена» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Фенербахче». Итоговый счёт встречи — 89:83 в пользу гостей.

Команда Итудиса удачно начала встречу и после первой четверти повела с разницей в 6 очков — 21:15. К большому перерыву гости выравняли ситуацию — 38:38.

В третьем игровом отрезке ЦСКА снова вышел вперёд — 66:63, но в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» совершил рывок и вырвал победу — 89:83.

Самым результативным в составе победителей стал Ян Веселы, собравший коллекцию из 24 очков и 6 подборов. Экс-игрок ЦСКА Нандо де Коло набрал 22 очка, собрал 9 подборов и совершил 4 передачи. В составе ЦСКА лучшим стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. По 12 очков набрали Дэниел Хэкетт, Никола Милутинов и Дэниел Хэкетт.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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