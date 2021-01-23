«Барселона» сместила ЦСКА с первого места, «Жальгирис» чудом вытащил концовку

«Жальгирис» в домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Олимпиакос» — 81:79 (26:20, 19:24, 18:16, 18:19). У победителей лучшими стали Жоффри Ловернь (21 очко, 7 подборов), Артурас Милакнис (11 очков) и Огастин Рубит (10 очков). У «Олимпиакоса» самыми результативными были Костас Слукас (16 очков, 6 передач), Георгиос Принтезис (16 очков), Александр Везенков (11 очков, 7 подборов) и Вассилис Спанулис (9 очков). «Жальгирис» уступал 72:79 за 3 минуты до сирены, после чего не позволил сопернику набрать ни одного очка и вырвал победу после потери Костаса Слукаса и попадания Томаса Уолкапа на последней секунде.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Црвена Звезда» уступила «Барселоне» — 60:72 (11:21, 20:14, 14:22, 15:15). У проигравших выделились Огнен Добрич (11 очков) и Джордан Лойд (9 очков). В составе «Барселоны» больше всего отличились Кори Хиггинс (14 очков), Пьер Ориола (12 очков, 7 подборов), Роландс Смитс (11 очков) и Ник Калатес (10 очков). Никола Миротич (6 очков, 8 подборов) и Брэндон Дэвис (9 очков) провели первые матчи после нескольких пропущенных недель. «Барселона» (15-6) поднялась на первое место в турнирной таблице, опережая ЦСКА (15-6) по разнице забитых и пропущенных очков, а также по результатам личных встреч.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.