Игор Кокошков: комплименты ЦСКА и Итудису за работу, которую они делают все эти годы

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА в Москве (89:83), отдав должное тренерскому штабу «армейцев».

«Это была очень сложная игра На данный момент ЦСКА — лучшая команда Евролиги. У них в арсенале много оружия и классные игроки. Мы понимали, насколько непростой будет игра. Говорили об этом, когда потеряли Данило Бартеля, являющегося важной частью команды и Ахмета Дивероглу, который не мог выступить во второй половине матча. Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что нам не хватало больших, это беспокоило меня.

Но мы прилагали усилия, показали характер. Это большая победа. Комплименты ЦСКА и тренеру Итудису за работу, которую они делают все эти годы. Мы рады победе и отдаём должное всем нашим игрокам", — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.