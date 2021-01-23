Андрей Ватутин — о поражении ЦСКА от «Фенербахче»: драмы нет, трагедии не произошло

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что команда традиционно испытывает проблемы с игрой в январе, клуб не делает трагедии из поражения от «Фенербахче» (83:89) в 21-м туре регулярного чемпионата Евролиги.



«Фенер» выглядел привычным и был сильнее нас. Драмы нет, трагедии не произошло. Впереди у нас «немецкая» неделя в Евролиге. Главное, чтобы все поправились. Положительный момент, что даже в проигранных матчах команда борется до последнего. Положительный момент ещё один, что разрешили увеличивать до 50 процентов посещаемость зала,. В это время у нашей команды традиционный спад, будем продолжать работать", — приводит слова Ватутина ТАСС.



ЦСКА проиграл вторую встречу Евролиги кряду. В турнирной таблице армейский клуб уступил лидерство «Барселоне». В следующем туре ЦСКА 27 января на выезде встретится с немецкой «Альбой».