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Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Майами», а «Бостон» уступил в 3-й раз кряду

Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Майами», а «Бостон» уступил в 3-й раз кряду
Баскетбол / НБА 0
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Торонто Рэпторс» оказался сильнее «Майами Хит» — 101:81. Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внёс лёгкий форвард Норман Пауэлл – 23 очка и 3 подбора Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету Паскаля Сиакама (15 очков, 14 подборов и 5 передач).

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 81
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 23, Ануноби - 21, Сиакам - 15, Ванвлит - 13, Дэвис - 12, Буше - 5, Бэйнс - 3, Джонсон - 3, Уотсон - 3, Флинн - 3, Бембри, Ватанабэ, Лоури, Маккоу, Томас, Харрис
Майами Хит: Нанн - 22, Адебайо - 14, Горан Драгич - 13, Робинсон - 11, Винсент - 8, Игуодала - 5, Ачиува - 4, Олиник - 2, Страс - 2, Батлер, Брэдли, Леонард, Окпала, Сильва, Харклесс, Хаслем, Хироу

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» нанёс поражение «Бостон Селтикс» (122:110), которое стало для «кельтов» третьим подряд. Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал лёгкий форвард Джейлен Браун – 42 очка, 9 подборов и 3 передачи. В составе «Филадельфии» больше всех очков набрал Джоэль Эмбиид, отметившийся дабл-даблом из 38 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
122 : 110
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Харрис - 23, Карри - 15, Симмонс - 15, Тибулл - 9, Коркмаз - 6, Милтон - 6, Грин - 5, Ховард - 3, Макси - 2, Брэдли, Джо, Пуарье, Рид, Скотт, Фергюсон
Бостон Селтикс: Браун - 42, Смарт - 20, Уокер - 19, Грин - 7, Тайс - 7, Томпсон - 4, Оджелей - 3, Тиг - 3, Уильямс - 3, Уильямс - 2, Лэнгфорд, Несмит, Притчард, Тейтум, Уотерс, Фалль, Эдвардс

В других встречах «Детройт Пистонс» уступил с перевесом в одно очко «Хьюстон Рокетс» (102:103), «Индиана Пэйсерс» в овертайме обыграл «Орландо Мэджик» (120:118 ОТ), «Чикаго Буллз» победил «Шарлотт Хорнетс» (123:110), «Кливленд Кавальерс» сломил сопротивление «Бруклин Нетс» (125:113), «Атланта Хоукс» крупно обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (116:98), а «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (122:117).

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Детройт Пистонс: Грант - 21, Райт - 18, Эллингтон - 18, Джексон - 12, Роуз - 9, Гриффин - 7, Стюарт - 7, Пламли - 6, Бей - 2, Думбуйа - 2, Джексон, Ли, Макгрудер, Михайлюк, Окафор, Сирвидис, Хейз
Хьюстон Рокетс: Гордон - 20, Такер - 15, Браун - 14, Нваба - 13, Оладипо - 13, Тэйт - 13, Маклемор - 10, Казинс - 5, Вуд, Джонс, Куруч, Мартин, Портер, Томас, Уолл, Хаус, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 118
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 23, Лэмб - 22, Тёрнер - 22, Сабонис - 18, Макдермотт - 13, Холидэй - 9, Макконнелл - 6, Холидей - 5, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Вучевич - 24, Гордон - 17, Бэйкон - 16, Росс - 12, Эннис - 9, Энтони - 9, Берч - 5, Айзек, Амину, Бамба, Боун, Картер-Уильямс, Кларк, Мане, Океке, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 123
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 34, Грэм - 24, Вашингтон - 16, Розир - 10, Болл - 7, Бийомбо - 6, Мартин - 6, Зеллер - 5, Бриджес - 2, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Монк, Риллер, Ричардс
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Маркканен - 23, Уайт - 18, Темпл - 15, Портер - 13, Валентайн - 8, Янг - 8, Гэффорд - 7, Уильямс - 4, Саторански - 2, Арчидиаконоу, Дотсон, Картер, Корнет, Мокока, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
125 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Аллен - 19, Драммонд - 19, Нэнс - 15, Принс - 14, Гарлэнд - 11, Окоро - 8, Уиндлер - 6, Осман - 5, Дотсон - 3, Болден, Деллаведова, Лав, Макги, Стивенс, Уэйд
Бруклин Нетс: Ирвинг - 38, Харден - 19, Грин - 13, Луваву-Кабарро - 11, Джордан - 9, Браун - 8, Харрис - 8, Перри - 4, Кьоцца - 3, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 17, Калвер - 15, Рид - 13, Вандербилт - 10, Ноуэлл - 9, Расселл - 9, Лейман - 7, Эдвардс - 5, Макдэниелс - 4, Рубио - 4, Окоги - 3, Маклафлин - 2, Дэвис, Таунс, Хагенс, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 43, Реддиш - 15, Капела - 13, Хантер - 11, Галлинари - 10, Рондо - 9, Коллинс - 4, Хаертер - 4, Хилл - 3, Гудвин - 2, Оконгву - 2, Богданович, Данн, Мэйс, Найт, Снелл, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Олдридж - 26, Джонсон - 17, Гэй - 16, Миллз - 13, Уокер - 9, Васселл - 5, Пёлтль - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Мюррей, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Порзингис - 21, Хардуэй-младший - 21, Брансон - 16, Бёрк - 13, Коли-Стайн - 7, Джонсон - 4, Грин - 2, Ивунду - 2, Бей, Клебер , Марьянович, Пауэлл, Ричардсон, Терри, Финни-Смит, Хинтон
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