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«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря 60 очкам Кавая и Джорджа, «Денвер» дожал «Финикс»

«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря 60 очкам Кавая и Джорджа, «Денвер» дожал «Финикс»
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 120:106.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 2 передачи. Вторым по результативности в составе хозяев стал его коллега по амплуа Пол Джордж – 29 очков, 7 подборов и 5 передач. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету испанского форварда «Лос-Анджелеса» Сержа Ибаки (17 очков,11 подборов и 1 передача).

У «Лос-Анджелес Клипперс» это 6-я победа подряд. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 106
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Джордж - 29, Ибака - 17, Батюм - 14, Л. Уильямс - 9, Зубац - 8, Моррис - 7, Кеннард - 2, Отуру - 2, Беверли - 1, Джексон, Кабенгеле, Коффи, Мэнн, Паттерсон, Скрабб
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Дорт - 19, Хилл - 12, Мускала - 11, Диалло - 10, Базли - 8, Роби - 8, Маледон - 5, Покушевски - 3, Ариза, Браун, Джексон, Джером, Миллер, Уильямс, Холл, Хорфорд

В параллельных встречах «Сакраменто Кингз» прервал 4-матчевую серию проигрышей, обыграв «Нью-Йорк Никс» (103:94), несмотря на дабл-дабл Джулиуса Рэндла (26 очков, 15 подборов и 4 передачи) и Митчелла Робинсона (12 очков, 10 подборов), а «Денвер Наггетс» в овертайме дожал «Финикс Санз» (130:126 ОТ). У центрового «Денвера» Николы Йокича дабл-дабл (31 очко, 10 подборов и 8 передач).

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Фокс - 22, Барнс - 21, Халибёртон - 16, Хилд - 11, Багли III - 10, Холмс - 10, Джозеф - 8, Робинсон - 3, Мету - 2, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Рэмси, Уайтсайд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Барретт - 21, Робинсон - 12, Бёркс - 9, Куикли - 8, Пэйтон - 7, Топпин - 6, Нокс - 5, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Смит, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
126 : 130
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 31, Эйтон - 27, Бриджес - 24, Пол - 11, Надер - 9, Камински - 8, Краудер - 8, Джонсон - 5, Картер - 3, Александер, Гэллоуэй, Джонс, Мур, Пэйн, Смит, Шарич
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Харрис - 19, Маррей - 18, Бартон - 17, Моррис - 17, Миллсэп - 12, Портер - 7, Дозьер - 6, Грин - 3, Бол, Кампаццо, Ннаджи, Уиттингтон, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
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