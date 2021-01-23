Клинт Капела оформил потрясающий трипл-дабл с 10-блок-шотами и установил рекорд НБА

Центровой «Атланты Хоукс» Клинт Капела в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимервулвз» (116:98) оформил трипл-дабл — 13 очков, 19 подборов и 10 блок-шотов.



Капела впервые в карьере набрал трипл-дабл, а также стал первым игроком франшизы «Хоукс» после Дикембе Мутомбо (2000), оформившим трипл-дабл с блок-шотами. Капела стал 4-м игроком в истории, записавшим в актив 10+ блок-шотов без совершения персонального фола (Кеон Кларк, Кэлвин Бут и Джош Смит делали это ранее), и первым, кому удалось набрать 15+ подборов и 10+ блок-шотов, не нарушая правил. За последние 5 лет в НБА трипл-дабл с блок-шотами только у Капелы и Энтони Дэвиса.



Капела сделал 45 подборов и 15 блок-шотов в последних двух матчах. С 1973 года был только один случай, когда игрок набрал 45+ подборов и 15+ блок-шотов за такой отрезок. Карим Абдул-Джаббар записал в актив 47 подборов и 17 блок-шотов в 1975 году.

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